SAINT HELIER, Jersey - von James Butterfill, Head of Research CoinShares Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche Rekordzuflüsse in Höhe von 193 Mio. USD, die höchsten seit Mitte Dezember 2021. Regional betrachtet kam der Großteil (76 Prozent) der Zuflüsse mit 147 Mio. USD aus Europa, während Amerika mit 45 Mio. USD deutlich dahinter zurückblieb. ...

