Die Emissionstätigkeit am KMU-Anleihemarkt hat zum Frühlingsbeginn wieder an Fahrt aufgenommen - derzeit befinden sich die neue fünfjährige Anleihe des FC Schalke 04 (Kupon von 5,50%) sowie der Debüt-Green Bond des Immobilienentwicklers AOC (Kupon von 7,50%) in der Zeichnungsphase. Die Windparkanleihe der reconcept Gruppe (Kupon von 4,25%) kann aktuell über die Emittentin gezeichnet werden (im Juni folgt die Zeichnungsmöglichkeit über die Börse) und die neue Solaranleihe der SUNfarming GmbH (Kupon von 5,00%) kann nach der beendeten Zeichnungsphase weiter über das Portal Umweltfinanz geordert werden. Zudem bietet das IT-Unternehmen artec technologies AG derzeit eine Krypto-Wandelanleihe (Kupon von 3,00%) über die Plattform TRADIAS an.

Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Eckdaten der aktuellen (öffentlichen) Anleihe-Emissionen:

Schalke ...

