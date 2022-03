SHENZHEN (IT-Times) - In Europa war es zuletzt wieder ruhig beim chinesischen Technologiekonzern BYD geworden, doch nun meldet das Unternehmen die Auslieferung von E-Bussen in Portugal. Die BYD Company Ltd. (SIN: CNE100000296) hat eine weitere Lieferung seiner emissionsfreien, rein elektrischen Busse...

Den vollständigen Artikel lesen ...