Der Aktienmarkt hat in der vergangenen Woche ein konträres Kaufsignal gegeben, was in der Vergangenheit zu schnellen Kursgewinnen geführt hat. Was der Bulle/Bär-Indikator der Bank of America aussagt. Der Bullen/Bär-Indikator fiel in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit dem 18. März 2020 auf den Wert 2.0, wie Bloomberg berichtet. Das letzte Mal, dass dieses konträre Kaufsignal aufleuchtete, war ...

