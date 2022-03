In Deutschland, Österreich und der Schweiz vielen die Heizölpreise im Vortagesvergleich um durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen pro Liter. Die OPEC+ Schwergewichte Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate gaben kurz vor ihrem morgigen Meeting an, an der aktuellen Förderstrategie festhalten zu wollen. Seit März diesen Jahres liefern die USA ca. 87.400 B/T Diesel nach Europa. Nachdem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...