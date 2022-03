Köln (ots) -Unter dem Motto "TOGGO fun for everyone" bietet SUPER RTL nun Serien und Spiele für Kinder ohne Deutschkenntnisse und damit speziell für Geflüchtete.Die Situation in der Ukraine und die damit einhergehenden Bilder sind insbesondere für Kinder belastend. In diesen Tagen erreichen viele Familien Deutschland, die ihre Heimat verlassen haben und sich mit einer neuen Umgebung und einer fremden Sprache auseinandersetzen müssen. Wichtig in einer solchen Situation ist es, Augenblicke des Wohlbefindens und Möglichkeiten zur Entlastung zu schaffen.toggo.de und die TOGGO App bieten mit "TOGGO fun for everyone" Serien und Spiele an, die universell verständlich sind und keinerlei Sprachkenntnisse bedürfen. Zum Start gibt es ausgewählte Episoden der Non-Dialogue-Formate "Grizzy & die Lemminge", "Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht!", "Go Buster" und "WoodieHoo". Zudem steht eine Auswahl selbsterklärender und leicht zu bedienender Online-Spiele zur Verfügung.Geschäftsführer Thorsten Braun: "Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass Kinder Zerstreuung finden. Unsere Redakteurinnen und Redakteure haben Serien und Spiele aus unserem Bestand herausgesucht, die schnell zugänglich und leicht verständlich sind und Kinder zum Lachen bringen. Wir werden das Angebot in den kommenden Wochen um neue Inhalte erweitern.""TOGGO fun for everyone" steht ab sofort unter toggo.de/aktion/together zum Abruf bereit.Pressekontakt:SUPER RTL Fernsehen GmbH & Co. KGTelefon: +49 (0) 221 /456 51015kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5184328