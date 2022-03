Kurzmeldung: Nach einer Talfahrt von -15% in den vergangenen Handelstagen scheint sich die Aktie von Gazprom (WKN 903276) heute an der Börse Moskau zu stabilisieren. Aktuell legt der Kurs um +2,64% auf 213,50 Rubel zu, das sind umgerechnet 2,28 €. Seit Montag dürfen an der Börse Moskau nach zuvor dreiwöchiger Pause wieder alle Aktien gehandelt werden. Die Papiere des Staatskonzerns Gazprom verzeichnen ein durchaus reges Handelsvolumen von aktuell ...

