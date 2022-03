Europäische Indizes handeln schwächer Wirtschaftsberater des Bundeskanzlers senken BIP-Prognose Rheinmetall erhält großen Munitionsauftrag aus Ungarn Die europäischen Aktienindizes notieren am Mittwoch schwächer und geben einen Teil der gestrigen Gewinne wieder ab. Der deutsche Leitindex ist der größte Nachzügler und verliert aktuell rund 1,5%. Auf der anderen Seite sind die Indizes aus Portugal und Russland (sowohl in RUB als auch in USD) die einzigen europäischen Blue Chips-Indizes, die sich über Wasser halten können. Der deutsche Verbraucherpreisindex für März wird heute um 14:00 Uhr veröffentlicht. Der Markt erwartet eine Beschleunigung von 5,1 auf 6,3% im Jahresvergleich. Es gibt jedoch einige Anzeichen, die darauf hindeuten, dass die Zahlen höher ausfallen könnten. Der spanische Verbraucherpreisindex, der heute um 9:00 Uhr veröffentlicht wurde, zeigte eine Beschleunigung ...

