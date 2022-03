NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Uniper von 34 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Europa befinde sich in einer schweren Energiekrise: Bei anhaltenden geopolitischen Spannungen könnte die Region mit einem Anstieg der Gas- und Strompreise um 1,4 Billionen Euro konfrontiert werden, was fast zehn Prozent der Wirtschaftsleistung der Europäischen Union entspricht, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die zunehmend negativen Medienberichte darüber dürften vor allem integrierte Energiekonzerne belasten, da diese stärker in der Stromerzeugung und -versorgung engagiert seien./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 03:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000UNSE018

