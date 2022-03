Das war weniger als erwartet. Trotz der Konsolidierung von Grand City Properties kam die Immobiliengesellschaft Aroundtown im vergangenen Jahr kaum voran.Die Zahlen von Aroundtown (LU1673108939) waren schwach und lagen im Branchenvergleich eher am unteren Ende. Und dass, obwohl die Gesellschaft durch die Konsolidierung von Grand City Properties (LU0775917882) erheblich an Grösse gewonnen hatte.Anzeige:Das Wachstum bewegte sich im zweistelligen Bereich, aber am unteren Ende. So verbesserte sich der Umsatz im Jahresvergleich um 12 % auf 1,32 Mrd. Euro. Das lag unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...