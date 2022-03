Die Ölpreise haben am Mittwoch einen kleinen Teil ihrer deutlichen Verluste an den Vortagen aufgeholt. Am Mittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 112,30 US-Dollar. Das sind 2,07 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 2,16 Dollar auf 106,04 Dollar.Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dominiert nach wie vor den Rohölmarkt. Am Dienstag hatten Annäherungssignale zwischen den Kriegsparteien für deutlich fallende ...

