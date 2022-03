Der US-Fahrdienst Uber kooperiert künftig mit den New Yorker Taxis, die der einstige Uber-Chef Travis Kalanick noch erbittert bekämpft hatte. Der Vereinbarung zufolge sollen zwei Taxirufdienste der traditionellen New Yorker Yellow Cabs auf Uber integriert werden. Fahrten mit diesen Taxis, von denen es in New York noch rund 13 000 gibt, sollen künftig auch über Uber gebucht werden können. Der Fahrpreis basiert auf den Preisen und Richtlinien von Uber, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...