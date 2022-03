Auch wenn so gut wie keiner vom "Freedom Day" spricht, am Wochenende fallen in vielen Bundesländern die meisten aller Corona-Maßnahmen weg. Zuvor hatte bereits der Krieg Russlands gegen die Ukraine das Thema aus den Schlagzeilen nahezu verdrängt. Nun aber steigen die Infektionszahlen in Europa wieder und Chinas Finanz- und Wirtschaftsmetropole Shanghai befindet sich im Lockdown. Dennoch droht die monatelang geforderte Impfplicht in Deutschland in den Wirren der Geopolitik unterzugehen. So uneins ...

