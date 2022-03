Hamburg (ots) -Frühlingszeit ist in Hamburg Musicalzeit. Was gibt es für ein besseres Ostergeschenk als ein Kurztrip in die Hansestadt mit einem Abend voller Emotionen in Musicals wie Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN, Disneys DIE EISKÖNIGIN oder WICKED- Das Musical? Hamburg Tourismus bietet für alle Musical-Liebhaber eine besondere Frühlingsüberraschung: Bei Buchung eines Tickets bis zum 18. April gibt es bis zu 25 Prozent Ermäßigung auf die Produktionen von Stage Entertainment.Wenn nach dem trüben Winterwetter der Frühling in Hamburg einkehrt, blüht die Hansestadt zu Ostern so richtig auf. Besondere Momente für kleine Alltagsfluchten bietet die deutschsprachige Musicalhauptstadt zurzeit mit Klassikern wie die beiden Disney-Musicals Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN und Disneys DIE EISKÖNIGN. TINA - das Tina Turner Musical rockt auf der Reeperbahn und Magie pur erlebt man bei WICKED - Das Muscial in der Neuen Flora. Ideal für einen frühlingshaften Kurztrip nach Hamburg.Wer sich noch etwas Zeit lassen will, kann natürlich auch in Hamburgs maritimen Sommer eintauchen oder feiert alternativ im Herbst mit HAMILTON - Das Musical in Hamburg seine Deutschlandpremiere und entdeckt MAMMA MIA! - Das Musical nach fast zwei Jahrzehnten wieder in Hamburg.Hamburg Tourismus hat passend als Ostergeschenk ein attraktives Angebot geschnürt: Beim Kauf von Musicalkarten unter www.hamburg-tourismus.de gibt es bei Buchung bis zum 18. April bis zu 25 Prozent Ermäßigung auf die Tickets. Information und Buchung auch telefonisch unter +49 (0) 40 300 51 721.Um ein ganzes Wochenende in Hamburg zu verbringen, sind sowohl online als auch telefonisch Hotelnächte einfach dazu buchbar - zum Beispiel eine Nacht im Hotel mit Frühstück ab 49 Euro pro Person - inklusive der Hamburg CARD mit vielen Ermäßigungen und freier Fahrt mit Bahn, Bus und Hafenfähren.Mehr Hamburg: Viele weitere Hamburg-Tipps zum Download oder direkt aus dem Web unter folgenden Links:- Internetseite: www.hamburg-tourismus.de- Hamburg CARD: www.hamburg-tourismus.de/card- Hamburg App: www.hh-app.dePressekontakt:Hamburg Tourismus GmbHJulia BankusProjekt Managerin Media RelationsTel.: +49 40 30051 495bankus@hamburg-tourismus.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75051/5184592