Foz Do IGUAÇU, Brasilien, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) -Während der Wasserwoche hebt Itaipu die Bedeutung des Wassers für die biologische Vielfalt, das Klima und die Energie hervor.Während der letzten Tage der Expo 2020 Dubai können die Besucher den Reichtum des Wassers aus Südamerika erleben. Im Brasilien-Pavillon zeigt Itaipu Binacional, ein Energieunternehmen, das zu gleichen Teilen Brasilien und Paraguay gehört, die Zusammenhänge zwischen Wasser, biologischer Vielfalt, Klima und Energie auf.Auf der Grundlage immersiver Technologien präsentiert Itaipu den Reichtum der brasilianischen Ökosysteme und schärft das Bewusstsein für die Umwelt während einer 12-tägigen Ausstellung (20. bis 31. März) im Rahmen der Wasserwoche. Die Ausstellung hat bisher mehr als 350 Tausend Menschen angezogen und dazu beigetragen, dass der brasilianische Pavillon während der gesamten Veranstaltung die 2-Millionen-Besucher-Marke überschritten hat.Brasilien und Paraguay gründeten Itaipu, um gemeinsam Wasserkraft am Parana-Fluss zu erzeugen, der die Grenze zwischen den beiden Ländern bildet. Es ist die einzige Anlage, die in der Geschichte die meiste Energie produziert hat, mit mehr als 2,8 Millionen Gigawatt/Stunde, genug, um die Welt 45 Tage lang zu versorgen.Rund um den Stausee entwickelt das Werk eine Reihe von ökologischen und sozialen Maßnahmen. Ein Beispiel dafür ist der mehr als 100 000 Hektar große Grüngürtel des Atlantischen Waldes, der von der UNESCO im Rahmen des Programms Der Mensch und die Biosphäre (MAB) zum Biosphärenreservat erklärt wurde.Das Thema Nachhaltigkeit spiegelt die von der brasilianischen Exportförderungsagentur (Apex) festgelegte Strategie wider. Sie verdeutlicht das Potenzial Brasiliens für eine grüne Wirtschaft.Der Brasilien-Pavillon befindet sich im Sustainability District. Es hat einen Wasserspiegel, der auf die enorme Verfügbarkeit von Wasserressourcen in Brasilien hinweist: 12% des Süßwassers der Welt und eine Küstenlinie, die sich über fast 11 Tausend Kilometer erstreckt. Mit der Ausstellung will Itaipu das Bewusstsein für die Bedeutung des Wassers für die Ökosysteme und damit für die Lebensqualität schärfen.Zu den Aktivierungen gehören Augmented Reality, Virtual Reality und das Eintauchen in Szenarien mit 360-Grad-Projektion. Die Besucher können verschiedene Szenarien erleben, die die Überschwänglichkeit der Natur in Brasilien zeigen.Diese Attraktionen werden in vier Routen dargestellt: Wasser als Bewegung (das die Verbindungen zwischen den brasilianischen Biomen aufzeigt); Wasser als Energie (über die Bedeutung von Wasser und Biodiversität); Wasser als Leben (mit Ballettaufführungen, die jeden Abend zweimal zum Thema Wasser aufgeführt werden, um 19:00 und 20:50 Uhr); und Wasser für den Frieden (in dem die Partnerschaft zwischen Brasilien und Paraguay untersucht wird, einschließlich der Beiträge von Itaipu zur Agenda 2030).Für weitere Informationen: itaipu.energie (https://itaipu.energy/).