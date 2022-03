In den letzten drei Wochen haben sich die Kurse an den Börsen massiv erholt. Der DAX hat in der Spitze 2.500 Punkte gut gemacht, fast alle Aktien im Index konnten deutlich zulegen. Man könnte meinen, es ist unerheblich in welchen Aktien man investiert ist. Das dieser Eindruck trügt, zeigen wir in unserer heutigen Analyse. Die Auswahl der Investments ist insbesondere jetzt so wichtig, da der DAX in eine Widerstandszone vorgestoßen ist und sich die Spreu von Weizen trennen wird. Einfach ausgedrückt: Bis hier ist alles gestiegen - jetzt steigen nur noch besonders aussichtsreiche Titel. Welche das in den Branchen Chemie und erneuerbare Energie sind, lesen Sie in unserem heutigen Artikel.

Zunächst werfen wir einen Blick auf die Chemie- Industrie. Hier gab es in den letzten Tagen die Befürchtung, dass ein Stop der Gaslieferungen aus Russland massive Auswirkungen auf die gesamte Branche haben wird. Weil der Sektor so viele Vorprodukte herstellt, die in vielen anderen Sektoren gebraucht werden, machten sich schnell Konjunktursorgen breit. Das manifestierte sich jetzt in den Prognosen der Auguren. Mehrere BIP-Vorhersagen wurden in den letzten Tagen reduziert, teilweise sogar halbiert.

