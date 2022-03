Der Impfstoffhersteller Biontech SE (ISIN: US09075V1026, NASDAQ: BNTX) plant ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Mrd. US-Dollar in den kommenden zwei Jahren und will eine Sonderdividende von 2,00 Euro pro Aktie vorschlagen. Der Vorschlag erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der am 1. Juni 2022 stattfindenden Hauptversammlung, die als Dividendenstichtag dienen soll, wie das Mainzer Unternehmen am Mittwoch berichtete. Für das am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...