Lucid schaltete kürzlich einen Spot für sein Elektrofahrzeug Air im Rahmen der Oscarverleihung und sicherte sich damit die Aufmerksamkeit von Millionen Zuschauern. Das scheint sich bereits nach kurzer Zeit auszuzahlen, denn zuletzt startete ein regelrechter Höhenflug an der Börse.Am Dienstag konnte die Lucid Group (US5494981039) um satte 7,8 Prozent zulegen und damit tatsächlich den Nasdaq anführen, was es so zuvor noch nicht zu sehen gab. Da es ansonsten keine Neuigkeiten zu sehen gab, liegt der Verdacht nahe, dass das Sponsoring der Oscars damit im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...