An den Kapitalmärkten geht es oft wild zu. Insbesondere die Aktienmärkte sind so richtig schwankungsfreudige Plätze. Jeder der dort handelt, kauft oder verkauft Aktien. Seine Aktien. Und zwar nur so viel, wie er sich entweder leisten kann, oder er besitzt. Irrtum, diese Zeiten sind vorbei. In den USA, und aufgrund der hohen Marktanteile in Europa und dem Rest der Welt, wohl am ganzen Kapitalmarktglobus, wird der Faktor "Eigentümerschaft" inzwischen anders gesehen. Die Rede ist von vormals zwei, inzwischen aber auf drei angewachsenen Verständnisdefinitionen dafür, was man wann wie besitzt. "Ownership of record" und "beneficiary ownership" waren davor schon bekannt. Jetzt kommt "ownership of trade" hinzu. Die ...

