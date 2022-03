Stabiles Umsatzwachstum und rasant steigende Verluste - so lässt sich der Geschäftsbericht zusammenfassen, den Mister Spex am Mittwoch vorlegte. Fortschritte macht der Omni-Chanel-Optiker dagegen bei der Internationalisierung. Die bislang enttäuschende Börsen-Performance dürfte sich auch weiter fortsetzen.Mit einem Umsatzplus von 18 Prozent auf 194 Millionen Euro wuchs Mister Spex im Geschäftsjahr 2021 mit etwa dem gleichen Tempo wie 2020. Die wichtigsten Umsatzbringer waren, wie in den Vorjahren ...

