München (ots) -Traumjob Programmierer? Diese Bezeichnung kommt nicht von ungefähr. Schließlich ist der Beruf abwechslungsreich und sehr gut bezahlt. Auch sind fähige Programmierer auf dem Arbeitsmarkt äußerst begehrt - und das ganz unabhängig davon, ob sie Informatik studiert haben. Programmieren wird nämlich gelernt, indem programmiert wird. Ein Studium ist für eine erfolgreiche Karriere als Programmierer also keine Grundvoraussetzung."Es ist auch Quereinsteigern sehr gut möglich, als Programmierer erfolgreich Fuß zu fassen und von den Vorteilen des Jobs zu profitieren. Ein Selbststudium mithilfe von YouTube-Videos wird hierfür in den allermeisten Fällen allerdings nicht ausreichen", verrät Manuel Thaler. Der IT-Experte und Kopf der gemeinsam mit Kollegen Junus Ergin gegründeten Developer Akademie erklärt in diesem Ratgeber, wie jeder in nur 5 Schritten programmieren lernen und damit eine erfolgreiche Karriere starten kann.Schritt 1: Sich für eine Richtung entscheidenDie Ausbildung sollte idealerweise mit einer Entscheidung beginnen: Welche Art von Entwickler möchte man sein? Webentwickler oder doch Experte für mobile Apps? Das Tätigkeitsfeld im Web ist für Quereinsteiger besonders gut geeignet. Es umfasst das Programmieren von Applikationen, die über den Browser laufen: Etwa Netflix oder YouTube.Hat man die erste Entscheidung getroffen, empfehlen Manuel Thaler und Junus Ergin angehenden Programmierern, sich von ausgeschriebenen Stellenanzeigen inspirieren zu lassen, um eine erfolgreiche Karriereplanung angehen zu können. Denn diese bieten einen hilfreichen Überblick zu aktuell stark nachgefragten Technologien und Themen.Schritt 2: Fokussiert und leidenschaftlich lernenLaut Manuel Thaler profitieren Quereinsteiger davon, sich zunächst in eine Programmiersprache zu vertiefen und dabei auch eine Einarbeitung auf praktischer Ebene vorzunehmen. Für einen optimalen Fokus bietet es sich hingegen nicht an, unterschiedliche Sprachen zeitgleich zu lernen - in sie sollten sich Programmierer erst nach und nach einarbeiten. Somit ist das schrittweise Erweitern der eigenen Fertigkeiten also gefragt. Dadurch stellen sich rasch Sicherheit und erste Erfolgserlebnisse in einem Themengebiet ein.Schritt 3: Handeln - Projekte in der Praxis umsetzenQuereinsteiger lernen Programmieren, indem sie praktische Probleme lösen. Nur Bücher zu lesen oder Tutorials anzusehen, genügt also nicht. Stattdessen ist Praxiserfahrung in der Arbeitswelt gefragt. Diese können Programmierer nur dann sammeln, wenn sie Software-Codes anpassen, eine Webseite erstellen oder komplexe Business-Applikationen kreieren. Zugleich bietet die Umsetzung in der Praxis einen weiteren Vorteil: Die realisierten Projekte dienen als Referenz und stellen daher ein wertvolles Kapital für die spätere Bewerbung dar.Schritt 4: Professionelles Feedback einholenRatschläge und Tipps von erfahrenen Profis sind Gold wert. Daher sollte ein angehender Programmierer auf die Unterstützung durch einen Mentor setzen. Dieser erkennt wichtige Details wie einen zu langen Code oder andere Fehlerquellen sofort. Anschließend bietet er wertvolles Feedback sowie praxisnahe Hilfestellung an. Dabei ist klar: Der Mentor muss zum Programmierer passen und umgekehrt.Schritt 5: Bewerbungen versendenDer Bewerbungsprozess ist nicht nur bei Quereinsteigern mit Unsicherheiten verbunden. Die Experten raten dazu, sich ihm dennoch beherzt zu stellen. Sind die ersten Projekte erfolgreich abgeschlossen und auch die in interessanten Stellenanzeigen gefragten Fähigkeiten vorhanden, sollten erste Bewerbungen eingereicht werden - selbst wenn man sich noch etwas unsicher fühlt.Manuel Thaler & Junus Ergin vorgestellt:Gemeinsam mit Junus Ergin entwickelte Manuel Thaler ein spezielles Schulungsprogramm, mit dem jeder innerhalb kurzer Zeit den Quereinstieg als Programmierer und Softwareentwickler meistern kann. Der Background spielt dabei keine Rolle - Berührungspunkte mit der IT müssen nicht zwingend vorhanden sein. Essenziell ist jedoch der Wunsch nach einem Job mit Zukunft und der Wille, das eigene Potenzial zu entfalten. Dadurch sind Quereinsteiger schon nach sechs bis neun Monaten Weiterbildung mit den IT-Profis fit für den Arbeitsmarkt. Mehr Informationen dazu unter: https://developerakademie.com/