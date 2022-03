Die Pharma-Pipeline von Bayer hat zuletzt mit einem durchweg positiven Newsflow einen guten Eindruck am Markt hinterlassen. Für eine Reihe der gegenwärtigen Kassenschlager, aber auch den Hoffnungsträgern der Zukunft, werden die Leverkusener in wenigen Tagen mehrere Daten vorlegen, die den Nutzen der jeweiligen Medikamente unterfüttern sollen.So wird das DAX-Unternehmen auf der 71. Annual Scientific Session des American College of Cardiology (ACC.22) vom 2. bis 4. April eine Reihe neuer klinischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...