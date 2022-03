Um am Zahn der Zeit zu bleiben, will die Pierer Mobility AG künftig die Entwicklung von E-Fuel-betriebenen Fahrzeugen vorantreiben: "Ein Mix aus elektrifizierten Motorrädern und solchen, die mit CO2-freien, synthetischen Kraftstoffen betrieben werden, wird als Zukunftsszenario von der weltweiten Zweiradindustrie gesehen", sagt mir IR-Sprecherin Michaela (Friepess). Auf lange Sicht werden wir uns also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...