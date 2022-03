Die EU-Kommission will Schluss machen mit Greenwashing und wenig aussagekräftigen Produktbezeichnungen wie "grün" oder "umweltfreundlich". Das soll auch in Fällen gelten, in denen die Software ein Gerät ab einem bestimmten Zeitpunkt einschränkt, weil es etwa keine Updates mehr gibt. Vage Produktangaben wie "grün" und "umweltfreundlich" sollen in der EU verboten werden, wenn sie nicht nachgewiesen sind. Das ist Teil eines Vorschlags der EU-Kommission vom Mittwoch, der Verbraucherrechte stärken und sogenanntes Greenwashing verhindern soll. Er sieht auch vor, dass Verbraucher darüber informiert werden müssen, wenn die Haltbarkeit eines Produkts begrenzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...