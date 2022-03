Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die im Rahmen der Übernahme von über 98% der Anteile an der BV Holding AG notwendige Freigabe im Rahmen des Inhaberkontrollverfahrens erteilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im März 2022, so die Lloyd Fonds AG (ISIN DE000A12UP29/ WKN A12UP2) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

