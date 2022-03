Wien (www.fondscheck.de) - Immer mehr Deutsche schließen einen Sparplan auf Indexfonds ab, so die Experten von "FONDS professionell".Bis zum Jahr 2026 dürfte fast jeder vierte Deutsche einen Sparplan mit börsengehandelten Indexfonds (ETFs) abgeschlossen haben. Dies prognostiziere Christian Bimüller, Leiter Digitalvertrieb für Kontinentaleuropa bei BlackRock. Bimüller stütze seine Prognose auf die Daten einer Studie des Informationsdienstes Extra-ETF. Demnach steige die Zahl der Indexfonds-Sparpläne in den nächsten vier Jahren auf 15,5 Millionen. Bislang seien die Analysten von neun Millionen Verträgen bis 2025 ausgegangen. Im Jahr 2026 würden dann 34 Milliarden Euro über Sparpläne in ETFs fließen. ...

