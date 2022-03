NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen habe ordentlich abgeschnitten, aber einen eher schwachen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. So liege die Mitte der Umsatz-Zielspanne für Impfstoffe um neun Prozent unter der Konsensschätzung./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 09:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 09:03 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US09075V1026

