... in Höhe von 62 €. Die steigenden Energiepreise und eine mögliche Eintrübung der Chemiekonjunktur haben den Kurs der BASF-Aktie Anfang März auf 47,23 € in der Spitze abstürzen lassen. Der Absturz scheint etwas übertrieben gewesen zu sein, wie die anschließende Kurserholung zeigt.



Die Analysten von Goldman Sachs sehen auf dem aktuellen Kursniveau die Belastung durch die hohen Energiepreise schon eingepreist und bestätigten gestern das Kursziel von 62 € für den DAX-Wert. BASF-Finanzchef Hans-Ulrich Engel sprach am Montag auf einem Investorentag von einem guten Jahresauftakt. Nach einer starken Geschäftsentwicklung im Januar und Februar bleibe auch der März ein starker Monat. Das Auftragsbuch sei gut gefüllt, führte Engel weiter aus.



Auch wenn die Aktie weiterhin kein Überflieger ist: Bei einem 2022er-KGV von 9,5 und einer Dividendenrendite von 6,70 % weist der DAX-Titel ein positives Chance-Risiko-Profil aus.



