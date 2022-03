Jährlich wählt kitco.com den besten CEO in der Minenindustrie. Heute ist es wieder soweit. Unterteilt wird das Ganze in zwei Kategorien: Es wird der beste CEO von Explorations- und Entwicklungsunternehmen gewählt und es wird der beste CEO im Bereich der Produzenten gewählt. Mittlerweile ist bekannt, wer gewählt werden wird.Die nominierten in der Kategorie Exploration und Entwicklung sind Jamie Beck von Filo Mining, Tara Christie von Banyan Gold, Alan Coutts von Noront Resources, Ewan Downie von ...

