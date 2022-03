DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Personalie

Coreo AG erweitert Vorstand und bestellt Michael Tegeder zum Finanzvorstand



30.03.2022 / 16:55

Frankfurt am Main, 30. März 2022 - Der Aufsichtsrat der Coreo AG (WKN: A0B9VV) hat auf seiner heutigen Sitzung Herrn Michael Tegeder (43) zum weiteren Vorstand des Unternehmens mit Zuständigkeit für den Finanzbereich bestellt. Herr Tegeder wird mit Wirkung zum 1. Juli 2022 seine Aufgabe bei der Coreo AG übernehmen. Michael Tegeder verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau und der Strukturierung von Finanzorganisationen sowie umfangreiche Finanzierungserfahrung. Unter anderem begleitete er in leitenden Positionen bei der heutigen Vonovia die Restrukturierung der Passivseite vor dem Börsengang, den Börsengang selbst und den Aufstieg in den DAX. Bei der PATRIZIA AG, einem führenden, unabhängigen Assetmanager für Immobilien und Infrastruktur, führte er die Investorenkommunikation.

Derzeit ist Herr Tegeder für die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG tätig, wo er für Finanzierungen, Corporate Finance und Investorenkommunikation verantwortlich zeichnet und durch umfangreiche Refinanzierungsaktivitäten die Zinskosten deutlich senken konnte. Herr Tegeder hat an der Zeppelin University, Friedrichhafen, studiert und ein MBA-Programm an der Bayes (ehem. Cass) Business School in London absolviert. Zitate:

Stefan Schütze, Vorsitzender des Aufsichtsrates: "Wir freuen uns sehr, mit Herrn Michael Tegeder einen erfahrenen Finanzexperten für die Coreo AG gewonnen zu haben. Er hat bereits bewiesen, dass er Strukturen schaffen und Organisationen aufbauen kann und verfügt über langjährige Finanzierungs- und Kapitalmarktexpertise. Zusammen mit Herrn Gothan wird Herr Tegeder die Entwicklung der Coreo vorantreiben und eine Wachstumsagenda entwerfen und umsetzen." Dennis Gothan, CEO der Coreo AG, sagt: "Mit Michael Tegeder gewinne ich einen versierten Finanzexperten als Vorstandskollegen. Fachlich und persönlich ergänzen wir uns sehr gut und werden die Coreo AG gemeinsam weiterentwickeln." Michael Tegeder ergänzt: "Ich möchte mich für das Vertrauen bedanken und freue mich sehr auf das Team der Coreo AG und die Aufgabe, die Institutionalisierung der Coreo AG zu begleiten und voranzutreiben."

Über die Coreo AG

Die Coreo AG (WKN: A0B9VV) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios. Kontakt:

Coreo AG

Andrea Glaab

Investor Relations

Grüneburgweg 18

D-60322 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

T: +49 (0) 69-21 93 96-0





