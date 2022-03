Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.03.2022 / 17:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Pfannberg Privatstiftung

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Nikolaus Nachname(n): Ankershofen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Mayr-Melnhof Karton AG

b) LEI

5299001AMHDLKUM80611

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000938204

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 159.20 EUR 49 Stück 159.40 EUR 30 Stück 159.60 EUR 421 Stück 159.00 EUR 48 Stück 159.20 EUR 101 Stück 159.40 EUR 351 Stück 159.40 EUR 296 Stück 159.60 EUR 526 Stück 159.80 EUR 362 Stück 160.00 EUR 470 Stück 159.20 EUR 275 Stück 158.80 EUR 25 Stück 159.00 EUR 46 Stück 160.80 EUR 25 Stück 160.80 EUR 266 Stück 160.60 EUR 105 Stück 160.40 EUR 442 Stück 160.20 EUR 341 Stück 160.00 EUR 71 Stück 159.80 EUR 48 Stück 162.00 EUR 50 Stück 161.00 EUR 30 Stück 161.20 EUR 221 Stück 161.80 EUR 426 Stück 161.00 EUR 475 Stück 161.80 EUR 155 Stück 161.20 EUR 46 Stück 161.40 EUR 50 Stück 161.60 EUR 249 Stück 161.80 EUR 47 Stück 162.00 EUR 143 Stück 162.40 EUR 17 Stück 162.60 EUR 200 Stück 162.80 EUR 93 Stück 163.20 EUR 85 Stück 163.00 EUR 244 Stück 162.40 EUR 50 Stück 162.60 EUR 91 Stück 162.80 EUR 30 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 160.6123 EUR 7000 Stück

e) Datum des Geschäfts

25.03.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse AG MIC: XWBO



30.03.2022