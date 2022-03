Gestern hat About You neue Zahlen publiziert. Der Umsatz steigt im abgelaufenen Geschäftsjahr um 48,3 Prozent bis 50,5 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro bis 1,755 Milliarden Euro an. Damit werden die Erwartungen erfüllt. Die bereinigte EBITDA-Marge ...

