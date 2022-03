Etabliert Netcore Cloud als One-Stop-Marketing-Stack für digitale E-Commerce-Marken und schafft ein starkes Standbein in den USA und den entwickelten Märkten

Dies ist nach Quinto.ai (Conversational Commerce), Boxx.ai (Produktempfehlung) und Hansel.io (Produkterfahrung) die vierte Investition von Netcore Cloud in den letzten drei Jahren und wird durch interne Zuwächse finanziert

Unbxd Inc. wurde zuvor von namhaften Investoren wie Nirvana Ventures, Chiratae Ventures, Eight Roads und Inventus Capital unterstützt.

Netcore Cloud, ein profitables SaaS-Unternehmen und weltweit führend in den Bereichen Kundenkommunikation und -bindung, setzt mit seiner Investition von fast 100 Millionen USD in den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem US-amerikanischen Suchpersonalisierungsunternehmen Unbxd Inc. stark auf Personalisierung. Es wird auch zusätzliche Mittel in Unbxd fließen lassen, um das Wachstum des Unternehmens in entwickelten Märkten voranzutreiben.

Unbxd wurde 2012 von Pavan Sondur und Prashant Kumar gegründet und besteht aus einem 120-köpfigen Team, das eine erstklassige KI-gestützte Product Discovery Suite aufgebaut hat. Seine intelligenten Suchlösungen verbessern die Bindung und Conversions für führende E-Commerce-Händler/B2C-Marken in den USA, Großbritannien und Australien erheblich. Dazu gehören bekannte Marken wie Mattress Firm, Express, Ashley Homestore, Home Shopping Network, Advance Auto Parts, The Children's Place, Mitre10, Kookai und viele andere.

Netcore Cloud wurde von Forresterwave weltweit als starker Performer im E-Mail-Marketing eingestuft und verwaltet 75 des indischen und 50 des asiatischen E-Mail-Verkehrs auf seiner Plattform. Mit der Expertise von Unbxd in der Produktfindung positioniert die Investition Netcore Cloud als eine weltweit führende Digital Experience Platform (DXP). Die Nutzung der KI-gestützten Suchexpertise von Unbxd versetzt Netcore Cloud in die Lage, seiner Online-E-Commerce-/App-First-Marke und seinem Online-Händler eine Empfehlung in Echtzeit zu liefern.

"Die kommende MarTech-Ära wird durch Budgetverschiebungen von Adtech zu MarTech definiert, da sich Marken mehr auf die Einheitsökonomie und die Wertschätzung bestehender Kunden konzentrieren werden. Dies wird D2C-/E-Commerce-Marken dazu veranlassen, ihre Ausgaben für die Bereitstellung personalisierter Kundenerlebnisse zu beschleunigen. Der KI/ML-Tech-Stack von Unbxd wird es unseren Kunden ermöglichen, die Interaktionen ihrer Käufer mit der Suche zu verfolgen und seitenweite Personalisierung, Merchandising sowie käuferorientierte Empfehlungen zu implementieren. Dies wird es Marken ermöglichen, ihre gesamte Customer Journey zu optimieren und das beste Kundenerlebnis seiner Klasse zu bieten", sagte Kalpit Jain, Group CEO, Netcore Cloud.

"Die Netcore Cloud-Plattform wächst schnell um 40 im Jahresvergleich (wobei die internationalen Märkte im Jahresvergleich um 100 wachsen). Wir sind als digitaler Stellvertreter in Schwellenländern positioniert. Darüber hinaus wird uns diese Investition in die Lage versetzen, auch in den USA und anderen entwickelten Märkten Fuß zu fassen. Darüber hinaus wird die Kombination von Unbxd und den Fähigkeiten von Netcore Cloud unser Full-Stack-Produktangebot stärken", sagte Nishant Jain, Chief Strategy Officer und Head of M&A, Netcore Cloud.

Er fügte hinzu: "Der SaaS-Markt ist sehr fragmentiert, und die Ära der SaaS-Konsolidierung steht uns bevor. Mit der Buy-Partner-Strategie wollen wir unser Wachstum exponentiell beschleunigen. Dies ist unsere vierte Übernahme in kurzer Folge, und wir haben bereits die nächste im Auge."

Pavan Sondur und Prashant, Mitbegründer von Unbxd, sagten: "Seit unserem Start haben wir bei Unbxd die Mission, das Problem der Entdeckung für den digitalen Handel zu lösen, indem wir die Leistungsfähigkeit der KI nutzen. Mit unserer einzigartigen Kombination aus Personalisierungslösungen und der robusten Full-Stack-Technologieplattform für Marketingautomatisierung von Netcore ist dies eine perfekte Partnerschaft, die Cross-Selling-Möglichkeiten nutzen und das Geschäft global skalieren kann.

Netcore Cloud hat bestätigt, dass es keine Änderungen in der Unternehmensführung geben wird, da die Gründer und das Schlüsselmanagement das Unternehmen nach dieser Transaktion weiter aufbauen und ausbauen werden. Unbxd wird als unabhängige Einheit operieren."

Über Netcore Cloud:

Netcore Cloud ist ein Bootstrap-SaaS-Unternehmen, das B2C-Marken und Vermarkter dabei unterstützt, KI-gestützte New-Age-Kundenerlebnisse an jedem Berührungspunkt der Customer Journey zu schaffen. Die Full-Stack-Marketingplattform von Netcore Cloud ermöglicht hochgradig personalisierte digitale Erlebnisse, die leicht skalierbar sind und umsetzbare Analysen, Echtzeitberichte und schnell zu implementierende Lösungen über alle Kanäle hinweg bieten. Marken, die Netcore Cloud verwenden, können eine einheitliche Sicht auf ihre Kunden haben und ihre Benutzererfahrung optimieren.

Mit Hauptsitz in Mumbai, Indien, und 11 Niederlassungen in den USA, Singapur, Malaysia, Nigeria, Indonesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und Deutschland bedient Netcore Cloud mehr als 5000 Kunden auf der ganzen Welt. Es stellt jeden Monat über 17 Milliarden E-Mails zu und verfolgt über 100 Milliarden Marketingereignisse. Netcore Cloud ist branchenübergreifend ein vertrauenswürdiger Partner mit einigen der angesehensten Marken wie MaxLife Insurance, ICICI Bank, Standard Chartered, Flipkart, Myntra, Miss Amara, Airtel, Disney Hotstar, Canon, Puma, Tobi, EaseMyTrip, PizzaHut und McDonald's. Weitere Informationen finden Sie unter https://netcorecloud.com/

Über Unbxd:

Unbxd ist eine E-Commerce-Produktfindungsplattform, die Online-Händlern hilft, ihren Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten. Das Unternehmen setzt selbstlernende KI/ML-Modelle und fortschrittliche Algorithmen ein, um persönliche Empfehlungen und Merchandising-Kontrollen bereitzustellen. Derzeit unterstützt das Unternehmen 3,5 aller Online-Suchanfragen im US-amerikanischen E-Commerce, verteilt auf mehr als 150 Kunden. Das Unternehmen ist in mehr als 40 Ländern weit verbreitet und bietet eine intelligente Site-Suche für mehr als 1.200 E-Commerce-Sites.

