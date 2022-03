PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen sind am Mittwoch wieder überwiegend risikoscheuer geworden. Ein Teil der kräftigen Vortagesgewinne an den Aktienmärkten wurde wieder abgegeben. Der Optimismus über eine mögliche Deeskalation im russischen Krieg gegen die Ukraine schwindet. Zugleich stiegen die Ölpreise wieder kräftig.

Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit minus 1,08 Prozent auf 3959,14 Punkte, nachdem der Leitindex der Eurozone tags zuvor um knapp 3 Prozent gestiegen war. Der französische Cac 40 gab um 0,74 Prozent auf 6741,59 Punkte nach, während der stark mit Rohstoff- und Ölaktien bestückte britische FTSE 100 um 0,55 Prozent auf 7578,75 Punkte zulegte./ck/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545