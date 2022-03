Chinesische Internet-Aktien sind nach der Gegenbewegung nach dem großen Ausverkauf in den vergangenen Tagen überwiegend in eine Seitwärtsphase übergegangen. Der Kurs der Alibaba-Aktie steigt ein bisschen, Tencent fällt ein wenig. Unterdessen plant Peking anscheinend einmal mehr eine Verschärfung von Regeln.Offenbar haben es die Behörden auf den Live-Streaming-Sektor abgesehen. Insidern zufolge sind neue Beschränkungen für den 30 Milliarden Dollar schweren Live-Streaming-Markt in China geplant. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...