Der Dienstag war der freundlichste Tag seit Langem an den Börsen und vielerorts konnte wieder ein Niveau erreicht werden, das zuletzt vor Kriegsausbruch in der Ukraine beobachtet werden konnte. So ziemlich alle Branchen konnten von der Erholung profitieren und es gab unzählige Gewinner zu sehen. Es gab aber auch die eine oder andere Ausnahme.Im DAX entpuppte sich Fresenius Medical Care (DE0005785802) als das schwarze Schaf. Mit Verlusten von 1,25 Prozent platzierte die Aktie sich am unteren Ende des DAX. Tatsächlich war es gestern der einzige Titel, der überhaupt ...

