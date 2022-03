News von Trading-Treff.de DAX korrigiert die starke Wochenmitte: Politische Börse ohne Nachklang? Dieser Frage stellen sich Anleger mit dem respektvollen Blick an die 15000er-Marke. Korrektur des starken DAX-Dienstags Der gestrige Schwung führte den DAX bis auf 80 Punkte an die runde 15.000er-Marke heran und damit direkt an den Widerstand, der sich im mittelfristigen Chartbild etabliert. Er war im vergangenen Jahr die "große Unterstützung" über 10 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...