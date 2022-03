Cocktails in Barqualität, die in 30 Sekunden genossen werden können

Hergestellt aus Premium-Spirituosen von Bacardi, gemischt mit hochwertigen Zutaten

Bacardi, das größte private Spirituosenunternehmen der Welt, legt mit der Einführung von TAILS COCKTAILS die Messlatte für Cocktails zu Hause höher.

BACARDI SHAKES UP COCKTAILS-AT-HOME WITH LAUNCH OF TAILS COCKTAILS. (Photo: Business Wire)

Dies ist das erste Mal, dass diese neue Reihe von Premium-Batch-Cocktails von TAILS für Verbraucher erhältlich ist, die sie zu Hause genießen können. Die Marke wurde ursprünglich für das Gastgewerbe geschaffen und bietet eine problemlose Lösung zum einfachen, schnellen und konsistenten Servieren von Cocktails in Premiumqualität.

"In den letzten zwei Jahren hat das Bewusstsein für Cocktails stark zugenommen, da die Leute Daiquiris, Espresso-Martini-Cocktails und Mojitos servierten, um den Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem zu machen", sagte Evert-Jan Bos, General Manager von TAILS. "Jetzt, da der Gaststättenbetrieb wiedereröffnet wird, genießen die Verbraucher das Erlebnis, wieder in der Bar zu sein, und sie bestellen mehr denn je Cocktails."

Um diese florierende Cocktailkultur zu erschließen, bringt TAILS mit neu gestalteten Verpackungen und neuen Rezepten den Geschmack der Bar nach Hause. Hergestellt unter Verwendung des Bacardi-Portfolios von Premium-Marken, gemischt mit hochwertigen Zutaten, ist das vordosierte Cocktail-Sortiment perfekt positioniert für die zunehmende Unterhaltung zu Hause und eine ständig wachsende Nachfrage nach Hyper-Convenience. Die Leute können jetzt die Erfahrung genießen, einen Cocktail in Barqualität in nur 30 Sekunden zu schütteln, ohne dass eine Planung erforderlich ist.

Evert-Jan fügt hinzu: "Dies ist ein Wendepunkt für die Hausbar. TAILS COCKTAILS bieten sowohl unglaublichen Geschmack als auch Bequemlichkeit und machen es für Menschen einfacher denn je, den gleichen Geschmack und die Komplexität eines von Grund auf neu hergestellten Cocktails ohne Aufwand oder Fachwissen zu genießen. Kein Einkaufen von Zutaten, kein Abmessen, keine Rezepte einfach Eis hinzufügen, schütteln und einschenken wie einfach ist das?"

Es gibt fünf TAILS COCKTAILS den "Rum Daiquirí" mit BACARDÍ-Rum; der "Whisky Sour" mit DEWAR'S Blended Scotch Whisky; der "Gin Gimlet" mit BOMBAY SAPPHIRE Gin; und der "Espresso Martini Cocktail" und der "Maracuja Martini Cocktail", beide mit 42BELOW Wodka zubereitet.

Francis Debuckelaere, Regional President, Westeuropa, Australien und Neuseeland, kommentiert: "Natürlich können Sie niemals die Erfahrung ersetzen, einen Lieblingscocktail in einer lokalen Bar zu genießen, aber wir gehen noch einen Schritt weiter, um den Verbrauchern immer mehr fantastische Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Mit TAILS liefern wir neue Erlebnisse für zu Hause und bringen Cocktails zu jedem Anlass auf die Speisekarte. Wir leisten Pionierarbeit in einer ganz neuen Ready-to-Shake-Kategorie."

Ein QR-Code auf jeder 50-cl-Flasche verlinkt zu einem 30-sekündigen Anleitungsvideo, das die drei einfachen Servierschritte zusammen mit Garniturvorschlägen für jeden Cocktail erklärt: 1, Eis und 125 ml des TAILS-Cocktails in einen Shaker geben; 2, erleben Sie das "Barkeeper-Gefühl", indem Sie es eiskalt schütteln; und 3, in ein Glas gießen.

TAILS wird ab April in Supermärkten, Spirituosenfachgeschäften und online in Großbritannien und Irland, den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Österreich und Australien erhältlich sein, unterstützt durch eine Digital-First-Marketingkampagne, die sich darauf konzentriert, das Bewusstsein zu schärfen und das neue Sortiment zu testen.

Weitere Informationen zu TAILS COCKTAILS finden Sie unter www.tailscocktails.com.

Achten Sie stets auf verantwortungsvollen Konsum.

Über TAILS

TAILS COCKTAILS ist ein exklusives Sortiment an vorkonfektionierten Premium-Cocktails, die den Verbrauchern das Erlebnis einer Bar nach Hause bringen, mit all dem Geschmack und der Komplexität von handgemachten Cocktails, aber ohne den Aufwand. TAILS wurde 2010 mit der Vision gegründet, hochwertige Cocktails einem breiteren Publikum von Cocktailliebhabern zugänglicher zu machen. Jeder TAILS COCKTAIL beginnt mit den hochwertigsten Premium-Spirituosen BACARDI Rum, 42BELOW Vodka, BOMBAY SAPPHIRE Gin und DEWAR'S Blended Scotch Whisky gemischt mit hochwertigen Zutaten. Die Marke TAILS ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited, mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda.

Besuchen Sie www.tailscocktails.com.

Über Bacardi

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ (Rum), GREY GOOSE (Wodka), PATRÓN (Tequila), DEWAR'S (Blended Scotch Whisky), BOMBAY SAPPHIRE (Gin), MARTINI (Wermut und Schaumweine), CAZADORES (100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven) sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S (Scotch Whisky), ST-GERMAIN (Holunderblütenlikör) und ERISTOFF (Wodka). Das vor über 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram.

