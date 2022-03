Der Optimismus über eine mögliche Entspannung im Ukraine-Krieg ist geschwunden und damit auch die gute Stimmung an den US-Börsen. Der Nasdaq rutschte um rund 1,2 Prozent ab, beim Dow Jones hielt sich das Minus mit 0,2 Prozent in Grenzen. Gute Stimmung herrschte indes in der Lithium-Branche sowie bei den Aktionären von Lululemon und BioNTech.Der Spezialist für Yoga-Bekleidung hat einen vielversprechenden Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Die Folge: ein Kursplus von rund zehn Prozent und Kurszielanhebungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...