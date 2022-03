LAS VEGAS und VANCOUVER, 30. März 2022 - TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) das "Unternehmen" oder "TAAT") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Einladung der multinationalen Investmentbank Jefferies Group ("Jefferies") angenommen hat, um auf dem Jefferies Cannabis Summit am Donnerstag, den 2. Juni 2022 (ursprünglicher Termin war Mittwoch, der 2. März 2022) eine Präsentation zu halten. Der Jefferies Cannabis Summit, der im InterContinental Barclay in New York City ausgerichtet wird, ist eine eintägige Live-Veranstaltung mit globalen virtuellen Teilnahmemöglichkeiten, auf der Akteure der Cannabisbranche Unternehmenspräsentationen halten und persönliche Gespräche wahrnehmen werden. Der Jefferies Cannabis Summit ist eine reine Einladungsveranstaltung, an der ausschließlich Kunden von Jefferies teilnehmen. Bei diesen handelt es sich überwiegend um institutionelle Investoren. Obwohl TAAT in erster Linie in der weltweiten Tabakindustrie mit einem Volumen von 812 Milliarden USD tätig ist, qualifiziert sich das Unternehmen aufgrund der Verwendung von Hanf im tabak- und nikotinfreien Beyond Tobacco-Basismaterial für eine Teilnahme an dieser Veranstaltung.

Im Jahr 2021 begann Jefferies mit der Berichterstattung über sieben Cannabisunternehmen in den Vereinigten Staaten und stufte diese jeweils mit "Buy" (Kaufen) ein. In einem Bericht für seine Kunden beschrieb Jefferies diese Unternehmen als potenzielle "Möglichkeit zu Schaffung von generationenübergreifendem Wohlstand". Zur gleichen Zeit schätzte Jefferies, dass der US-Cannabissektor von 2020 bis 2030 mit einer Rate von 14 Prozent wachsen wird. Jefferies ist der Ansicht, dass der Mangel an institutioneller Unterstützung ein einschränkender Faktor für die Bewertung von US-Cannabisunternehmen ist. Nach Schätzungen von Jefferies liegt die institutionelle Aktienbeteiligung an US-Cannabisunternehmen bei 4 %, verglichen mit 15 % im kanadischen Cannabissektor1.

Nähere Informationen zu Jefferies erhalten Sie auf der folgenden Website: http://jefferies.com

Am Donnerstag, den 2. Juni 2022 wird TAAT auf dem Jefferies Cannabis Summit präsentieren, einer Veranstaltung, zu der nur Kunden von Jefferies, einer multinationalen Investmentbank, eingeladen sind. Bei diesen handelt es sich in erster Linie um institutionelle Anleger. Im Anschluss an die Präsentation des Unternehmens können einzelnen Teilnehmer Einzelgespräche mit TAAT führen, um mehr über das Unternehmen und seinen Weg zur Eroberung von Marktanteilen an der 812 Milliarden USD schweren globalen Tabakindustrie zu erfahren. Eine aktuelle Version der Investorenpräsentation von TAAT kann hier abgerufen werden.

Leser, die Nachrichtendienste nutzen, können die obigen Medien möglicherweise nicht sehen. Eine Version dieser Pressemitteilung mit allen veröffentlichten Medien finden Sie auf SEDAR oder im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens.

Joe Deighan, Gründer von TAAT, sagt dazu: "Wir freuen uns sehr über die Einladung zum Jefferies Cannabis Summit in New York City, da dies bestätigt, dass wir uns einen Namen in einem Bereich gemacht haben, von dem Jefferies offensichtlich begeistert ist. Der Umfang der Cannabisindustrie ist immens und unser neuartiger Ansatz, Hanf als Basismaterial für eine nikotin- und tabakfreie Alternative zu Tabakzigaretten zu verwenden, ist ein Beweis dafür, wie vielseitig diese Biomasse eingesetzt werden kann. Ich halte dies für eine einzigartige Gelegenheit für uns, da institutionelle Anleger einen bedeutenden Anteil der Aktionärsbasis großer Tabakunternehmen ausmachen (z. B. werden über 75 % der Aktien von Philip Morris International von mehr als 2.400 verschiedenen Institutionen gehalten2). Es könnte uns sehr zum Vorteil gereichen, TAAT einem institutionellen Anlegerpublikum vorzustellen, da wir versuchen, unser Profil auf den Kapitalmärkten zu erweitern und zu stärken."

Quellennachweis

1 - https://www.bnnbloomberg.ca/jefferies-initiates-coverage-on-u-s-pot-opertors-with-bullish-view-on-u-s-market-1.1626287

2 - https://finance.yahoo.com/quote/PM/holders?p=PM (data from Tuesday, March 29, 2022)

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT Global Alternatives Inc.

"Setti Coscarella"

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

mailto:investor@taatglobal.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE ("CSE") UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten "Original", "Smooth" und "Menthol" angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei "Big Tobacco"-Firmen tätig waren, wurde TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 812 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatglobal.com.

Quellennachweis

1 Statista: Consumer Markets - Tobacco Products

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", oder "werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die erwartete Leistung von TAAT in der Tabakindustrie, zusätzlich zu den folgenden: die Veranstaltung des Jefferies Cannabis Summit am 2. Juni 2022, die Teilnahme von TAAT an der Veranstaltung (virtuell oder in Person), die möglichen Ergebnisse der Präsentation und Teilnahme des Unternehmens am Jefferies Cannabis Summit. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von TAAT Global Alternatives Inc. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65000Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65000&tr=1



