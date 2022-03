Der multinationale Global-500-Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Deutschland setzt künftig Lösungen von Everbridge ein, um die Unternehmensresilienz seiner globalen IT- und Notfallinitiativen zu steigern

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), der weltweit führende Anbieter von CEM-Lösungen (Critical Event Management) gab heute bekannt, dass Continental, ein weltweit führender Automobilzulieferer, CEM-Lösungen von Everbridge einsetzen wird, um die Notfall- und Krisenreaktionsinitiativen des Unternehmens in vier globalen Teams zu integrieren und zu optimieren. Nach einer intensiven und umfassenden Projektevaluierung durch Continental fiel die Wahl auf das Unternehmen Everbridge, das die integrierte Kommunikations- und Reaktionsplattform realisieren wird.

Die Continental AG mit Sitz in Hannover beschäftigt mehr als 190.000 Mitarbeitende in 58 Ländern und Märkten. Der weltweit führende Hersteller feierte vor Kurzem sein 150-jähriges Jubiläum.

"In einer Krisensituation ist es besonders wichtig, dass unsere Teams mithilfe eines einheitlichen Tools für Reaktions- und Abhilfemaßnahmen zusammenarbeiten können", so Frank Busch, Leiter Konzernsicherheit der Continental AG. "Sind Prozesse und Tools nicht aufeinander abgestimmt und nicht synchronisiert, so verursacht dies Unterbrechungen und Verzögerungen. Everbridge liefert uns eine marktführende Enterprise-Resilience-Lösung, mit der wir sowohl unsere digitalen als auch unsere physischen Problemlösungsanforderungen in puncto Sicherheit effizient bewältigen können."

In der heutigen zunehmend digitalen Welt müssen Unternehmen ein ausgewogenes Verhältnis der Investitionen in die Ausfallsicherheit, in kontinuierliche Innovationen und in die Customer Experience erreichen. Everbridge bietet Unternehmen und deren IT-Abteilungen die Möglichkeit, die Reaktionen auf Zwischenfälle über verschiedene Teams und Tools hinweg zu automatisieren und zu optimieren. Dadurch können Unternehmen einen unterbrechungsfreien Betrieb und eine hervorragende Customer Experience anbieten.

Everbridge stellt Continentaleine einheitliche, gemeinsame Betriebsplattform für das unternehmerische Risikomanagement und für die Beschleunigung von Kommunikations-, Reaktions- und Wiederherstellungsmaßnahmen bereit, um auf diese Weise Beeinträchtigungen der Mitarbeiter bzw. des Geschäftsbetriebs abzufedern.

Mehr als 6.000 Unternehmen, staatliche Stellen und Organisationen des Gesundheitswesens vertrauen derzeit auf die CEM-Plattform von Everbridge, um Bedrohungen zu bewerten, das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter im Auge zu behalten, Warnmeldungen schnell weiterzuleiten, Unternehmensressourcen zu schützen und die Analyse ihrer betrieblichen Reaktionen zu beschleunigen.

"Continental hat sich nach einem langen und intensiven technischen und rechtlichen Prüfverfahren für Everbridge entschieden", so Andreas Junck, General Manager von Everbridge für die DACH-Region. "Wir fühlen uns geehrt, ein marktführendes Unternehmen wie Continental bei seinen Initiativen zur Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorkommnisse zu unterstützen. Dieser Zuschlag ist ein weiterer Beweis dafür, dass unsere integrierte Plattform in der Branche und in der DACH-Region wegweisend ist."

Als weltweit führender Anbieter von CEM-Lösungen und Public-Warning-Lösungen bietet die Everbridge-Plattform die Möglichkeit, in mehr als 200 Ländern und Gebieten mehr als zwei Milliarden Bewohner und Besucher zu erreichen. Sie wird in führenden Fortune 500-Unternehmen sowie in Städten, Bundesstaaten und ganzen Ländern eingesetzt.

Über die Continental AG

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienstleistungen für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2021 einen Umsatz von 33,8 Milliarden Euro und beschäftigt derzeit mehr als 190.000 Mitarbeiter in 58 Ländern und Märkten. Am 8. Oktober 2021 feierte das Unternehmen sein 150-jähriges Jubiläum.

Über Everbridge

Everbridge Inc. (NASDAQ: EVBG) ist ein globaler Anbieter von Unternehmens-Softwareanwendungen, mit denen Organisationen ihre Maßnahmen zur Reaktion auf kritische Vorkommnisse automatisieren und beschleunigen können. Dadurch gewährleisten sie die Sicherheit von Personen und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Krisensituationen getreu dem Motto: Keep People Safe and Organisations Running. Wenn die öffentliche Sicherheit beispielsweise durch Schießereien, Terroranschläge oder Unwetter bedroht ist bzw. kritische Unternehmensabläufe durch IT-Ausfälle, Cyber-Attacken, Produktrückrufe oder Unterbrechungen der Lieferkette gestört werden, verlassen sich über 6.100 Kunden in 76 Ländern darauf, dass die Critical Event Management Platform von Everbridge schnell und zuverlässig Bedrohungsdaten sammelt und auswertet, gefährdete Personen und einsatzbereite Helfer lokalisiert, die sichere Ausführung vordefinierter Kommunikationsprozesse über mehr als 100 verschiedene Kommunikationsmodalitäten automatisiert und den Fortschritt bei der Umsetzung von Reaktionsplänen überwacht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.everbridge.com, im Blog des Unternehmens oder auf Twitter und Facebook.

