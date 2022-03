Shenzhen, China, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) -ICCPP, Hersteller der weltweit bekannten Vape-Marke VOOPOO und ein weltweit führender Anbieter von Vaping-Technologielösungen, hat angekündigt, dass das Unternehmen in diesem Jahr Investitionen von 200 Millionen CNY für die Modernisierung seiner Fabrikautomation plant. Die Investition von ICCPP baut auf die bereits vorhandenen Kapazitäten der intelligenten Produktion auf: Die aktuellen intelligenten Anlagen werden aufgerüstet und umgewandelt und fortschrittliche Technologien, neue Materialien, rationalisierte Prozesse und modernere Standards integriert.Diese strategische Investition finden im Einklang mit den langfristigen Entwicklungsplänen von ICCPP statt und soll die Zusammenarbeit mit den Kunden diversifizieren. Die Investition zeigt, welchen Stellenwert ICCPP dem Ausbau seiner Stärken in der modernen Fertigung zumisst. Durch die Modernisierung der intelligenten Fabrikation will das Unternehmen ein effizientes und hochwertiges "ICCPP Intelligent Production System" schaffen.Die automatische Produktion wird über die gesamte Produktionskette mit mehreren automatischen Produktionslinien modernisiert und sie wird Ineffizienz, Ausschuss und Überproduktion beseitigen. Die Ressourcen werden vollständig effektiv genutzt, die Kosten deutlich gesenkt und die Qualität wird sich weiter verbessern. ICCPP hofft, qualitativ hochwertigere Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können und strebt an, innerhalb von sechs Monaten die Spitzenposition in der Branche zu erreichen.Aktuell ist die intelligente Fabrik von ICCPP, die sich über eine Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern erstreckt, mit sechs Produktionswerkstätten, erstklassiger Produktionshardware und einer Produktionsumgebung nach GMP-Standard (Good Manufacturing Practices) ausgestattet. Unterstützt wird dies durch ein 7S-Managementmodell, ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO9001 und ein fortschrittliches Softwaresystem für die Lieferkette, das die Rückverfolgbarkeit der Qualität und die intelligente Steuerung des gesamten Produktionsprozesses ermöglicht.ICCPP kann punkten mit seiner fortschrittlichen Forschung und Entwicklung, leistungsstarken Produktionskapazitäten und starkem Produktdesign und seinem Vertriebs- und Servicesystem. Das Unternehmen gehört zu den führenden Forschungs- und Technologieunternehmen in China und ist ein bedeutendes Fertigungsunternehmen. Es gehört zusammen mit Huawei, GREE, Foxconn und anderen Unternehmen zu den 300 führenden Fertigungsunternehmen in der Provinz Guangdong, China. VOOPOO hat auch die Auszeichnungen "beste Marke" und "beste Pods" gewonnen.Derzeit verfügt ICCPP über eine komplette Produktreihe von branchenführenden Einweg-Vaping-Lösungen. Dazu gehört ein automatisierter Zerstäuberkern und "Coated Cotton", automatisierte Zerstäubermontage und die Automatisierung der Außenverpackung. Das Einwegprodukt von ICCPP hat auf dem Markt viel Aufmerksamkeit erregt, denn es übernimmt die einzigartige Produktionstechnologie der VOOPOO Mod-Produkte und reproduziert den ultimativen Geschmack der VOOPOO Mod-Produkte erfolgreich beim Einwegprodukt. Darüber hinaus bilden das Pod-System und die GENE TREE Nano-Tech-Keramikkerntechnologie (https://www.iccpp.com/gene.html) ein komplettes Set an Vaping-Lösungen.Informationen zu ICCPPICCPP ist ein globaler Technologiekonzern mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen technologische Forschung und Entwicklung, Produktdesign, Fertigung, Markenbildung und anderen Bereichen. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden in mehr als 70 Ländern und Regionen vertrieben und haben rund 30 Millionen Nutzer.Kontakt:Website: www.iccpp.com E-Mail: odmbusiness@voopoo.com Adresse: 19/F, Block A, Coolpad Building, High-Tech Industrial Park (North Zone), Nanshan District, ShenzhenFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1775611/VOOPOO_Vape_Brand_Owner_ICCPP.jpgOriginal-Content von: ICCPP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158691/5184924