ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum Pflegebonus:



"Eine Altenpflegerin soll in Vollzeit bis zu 550 Euro bekommen, eine Schwester auf der Intensivstation - wenn ihre Klinik denn Covid-Kranke behandelt hat - hingegen bis zu 2500 Euro. Nun ist es sicher so, dass Pflegekräfte auf Intensivstationen besonders gefordert waren und sind - der Bonus-Unterschied zu den im Heim Tätigen fällt aber doch sehr stark aus. Mal ganz davon abgesehen, dass ein Bonus etwa für Praxispersonal komplett vom Tisch gefegt wurde. Auch Beschäftigte in Behinderteneinrichtungen kommen, anders als zwischenzeitlich angekündigt, nicht vor. Ein positives Zeichen setzen zu wollen ist das eine, tatsächlich ein überzeugendes Zeichen zu setzen das andere. Der Pflegebonus jedenfalls dürfte viele Pflegekräfte zusätzlich frustrieren statt motivieren."/ra/DP/he