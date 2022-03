FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steht trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine vor einem robusten März-Ausklang. Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag freundlich erwartet. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners kommen dabei eine US-Initiative zur Freigabe von Ölreserven gut an. Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,23 Prozent höher auf 14 640 Punkte. Im März hat er bislang 1,3 Prozent an Wert gewonnen und im Laufe dieser Woche sogar 2,4 Prozent.

Nach einer von Hoffnung auf eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine geprägten Rally bis über die Marke von 14 900 Punkten am Dienstag war zur Wochenmitte wieder Skepsis aufgekommen, die erhalten bleibt. Die Kampfhandlungen gehen weiter und ein Durchbruch in den Verhandlungen ist nicht absehbar, auch wenn Russland jüngst ankündigte, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren. Laut den Experten der Commerzbank gibt es weiterhin "kein Signal einer Deeskalation".

Sorgen bereitet deutschen Unternehmen auch die Energieversorgung, denn für künftige Gas-Zahlungen an Russland tickt die Zeit. Ab dem 1. April soll ein Gesetz gelten, wonach Gas-Lieferungen in Rubel zu begleichen sind. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach einem Gespräch mit Kreml-Chef Wladimir Putin allerdings bekräftigt, dass Deutschland die Gaslieferungen weiter in Euro oder Dollar bezahlen werde./tih/mis