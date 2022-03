In 3 Sätzen Der adressierbare Markt von Duolingo könnte bis zu 1,8 Milliarden Nutzer weltweit umfassen. Die Aktie von Block Inc. wird mit der niedrigsten Bewertung seit 2017 gehandelt und bietet damit eine potenzielle langfristige Chance. MongoDB jagt einer Marktchance hinterher, die bis 2024 106 Mrd. US-Dollar wert sein könnte. An den weltweiten Aktienmärkten herrscht derzeit Unsicherheit. Die geopolitischen Spannungen in Europa belasten die Stimmung am Markt. Aber auch die hohe Inflation in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...