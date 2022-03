In 2 Sätzen Apple wird sich zunehmend auf sein Dienstleistungssegment stützen, das wesentlich höhere Gewinnspannen bietet. Berkshire Hathaway hält ein breites Spektrum an Unternehmen und hat eine hervorragende Investitionsbilanz. Der Aktienmarkt hat sich in diesem Jahr bislang nicht gut entwickelt. Stand Ende März liegen alle drei großen US-Marktindizes im Jahresverlauf deutlich im Minus, wobei der Nasdaq Composite Index mit einem Minus von 11 % am schlechtesten abschneidet. Angesichts der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...