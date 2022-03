Ölkonzerne wie BP (WKN: 850517) und Shell (WKN: A3C99G) investieren zunehmend in erneuerbare Energien und Wasserstoff-Projekte. So können sie einerseits ihren CO2-Ausstoß senken und andererseits auch zukünftig eine bedeutende Rolle bei der Energieversorgung einnehmen. BP und Marubeni kooperieren In Japan hat BP nun mit Marubeni (WKN: 860414) eine Kooperation geschlossen. Zusammen wollen sie Offshore-Wind- und Wasserstoff-Projekte realisieren. Der britische Ölkonzern erwirbt 49 % der Windprojekt-Anteile. ...

