Gewaltiges Kurspotenzial!: Wir persönlich können uns keinen günstigeren Einstiegszeitpunkt vorstellen!

Goldbarren - die von vielen Anlegern in Zeiten internationaler Spannungen typischerweise als Zufluchtsort angesehen werden - stiegen im März auf über 2.000 US-Dollar pro Feinunze, da Anleger nach Absicherungen gegen Inflation und politische Unruhen suchten. Am 8. März notierten Gold-Futures knapp über 2.043 US- Dollar pro Unze, nicht weit von 2.069 US-Dollar pro Unze, dem höchsten Tagesendpreis, der auf Aufzeichnungen aus dem Januar 1975 basiert.

Die westlichen Sanktionen gegen Russland führten auch zu einer Zusage der russischen Zentralbank (RCB), die seit fast zwei Jahren unterbrochenen Käufe des Edelmetalls wieder aufzunehmen. Die RCB hat in der Vergangenheit das in Russland produzierte Gold gekauft, um die staatlichen Reserven aufzustocken, aber sie könnte einen Vorteil darin sehen, die bestehenden Vorräte zu stützen, da Gold ein Vermögenswert ist, der nicht an ein Land oder Finanzsystem gebunden ist.

Sanktionen haben es den in Russland tätigen Goldproduzenten auch erschwert, ihre Produktion weltweit zu verkaufen, sodass die russische Regierung ein wichtiger Käufer ist, um diese Betriebe am Laufen zu halten.

Drei Schlüsselaktivitäten zur Wertschöpfung

Gold hat sich gut entwickelt, aber wir sehen immer noch eine Reihe potenzieller Treiber, die das Metall noch höher treiben könnten. Unserer Ansicht nach könnte Gold von zusätzlichen Schüben erhöhter Marktvolatilität und anhaltenden Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus profitieren. Der Russland-Ukraine-Krieg hat die Weltwirtschaft weiter unsicher gemacht. Ein klassisches Merkmal von Gold ist seine sehr geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen, was das gesteigerte Interesse an seinem Besitz als Instrument zur Portfoliodiversifizierung in volatilen Märkten unterstützt.

Als Anleger in Goldminenaktien streben wir ein Engagement in drei wichtigen Wertschöpfungsaktivitäten innerhalb der Branche an:

die Entdeckung neuer Unzen Gold durch Exploration; erfolgreiche Erschließung neuer Minen; und solider Betrieb von Bergbauanlagen mit Schwerpunkt auf der Generierung eines starken freien Cashflows.

Wir möchten Ihnen heute ein Unternehmen vorstellen, welches jede dieser drei Kriterien erfüllt:

WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q

Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) ist ein Junior-Bergbau-Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer beschäftigt.

Sein Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Südosten Ecuadors in der Provinz Morona-Santiago.

Das Projekt umfasst 42 Mineralexplorationskonzessionen, die eine Fläche von etwa 207.764 Hektar umfassen. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "ARU" und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "20Q" gehandelt.

Umfassend informiert sind Sie wenn Sie sich die Virtuelle Roadshow Investor Präsentation mit Chairman & CEO Keith Barron ansehen.

Einige wichtige Fakten aus der virtuellen Roadshow:

Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen und Polymetallen in Ecuador

Außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei Entdeckungen in Ecuador: CEO Keith Barron und sein Team entdeckten die epithermale Gold-/Silberlagerstätte Fruta del Norte

Großes Konzessionsgebiet (2080 km2), zu 100 % im Besitz, unerforscht und entlang desselben großen geologischen Trends, der den Großteil der Gold- und Silbervorkommen beherbergt, die den jurassischen Metallogengürtel im Südosten Ecuadors bilden

Geologische Ähnlichkeiten des Projekts mit denen der Cordillera del Cóndor

im Süden, der große Gold- und Kupfervorkommen beherbergt

Das Management hat 12 Jahre damit verbracht, historische Beweise aus vielen Bibliotheken auf der ganzen Welt, insbesondere aus den Bibliotheken von Sevilla und dem Vatikan, über spanische Goldminen zusammenzustellen; Die allgemeine Lage von zwei "verlorenen Städten", die Ende des 16. Jahrhunderts etwa 40 Jahre lang Goldminen betrieben, führte zur Beantragung der Explorationskonzessionen, die das Eigentum von Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) ausmachen

Aufbau starker Beziehungen zur lokalen Gemeinschaft durch Gemeindeberatung, Schulung und Beschäftigung von Menschen vor Ort

Die ecuadorianische Regierung betont die Rolle des verantwortungsvollen Bergbaus als Motor für Wirtschaftswachstum

Enge Aktienstruktur mit ~ 67 Mio. Aktien vollständig verwässert und das Management ist stark investiert.

Werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf das…

Lost Cities - das Cutucu- Projekt

Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) Hauptexplorationsschwerpunkt ist das Projekt Lost Cities - Cutucu in Ecuador. Das Projekt Lost Cities - Cutucu liegt entlang des geologischen Trends der Cordillera del Condor, der 26 Millionen Unzen Gold enthält, hauptsächlich in der Lagerstätte Fruta del Norte, und 30 Milliarden Pfund Kupfer im Porphyrgürtel.

Fruta del Norte wurde im November 2019 in Produktion genommen, und die andere große Mine, Ecuadors erste Tagebau-Kupfermine, Mirador, wurde Mitte 2019 in Produktion genommen. Beide liegen in der mineralreichen Cordillera del Condor.

Obwohl das Lost Cities - Cutucu- Projekt von dichtem Regenwald bedeckt ist, können Satellitenbilder immer noch verwendet werden, um Geologie und Struktur zu kartieren. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Exploration, da Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) nun weiß, welche Gesteinsschichten (Stratigraphie) mit größerer Wahrscheinlichkeit bestimmte Mineralisierungsarten enthalten, die Ablagerungen enthalten könnten. glaubt, dass sich dieser Mineralgürtel über die Grenze bis in den Norden Perus erstreckt.

Das Unternehmen handelte nach diesem Konzept und bewarb sich um ein großes Mineralkonzessionspaket im Norden Perus.

Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) hat 2017 eine geophysikalische Helikopter-Untersuchung auf dem gesamten Konzessionsgebiet durchgeführt. Die Untersuchung umfasste nicht nur das Projektkonzessionsgebiet von Aurania in Ecuador, sondern auch die Umgebung, was einen unschätzbaren Einblick in die Trends im gesamten Konzessionsgebiet verschafft hat.

Regionale geologische Umgebung

Die Cordillera de Cutucu grenzt im Süden an die Cordillera del Condor und bildet zusammen Ausläufer auf der Amazonasseite der Andenkette. Die Kordilleren Cutucu und Condor werden durch das Tal des Santiago-Flusses getrennt, der der einzige Fluss ist, der die Wasserscheide durchbricht und nach Osten in das Amazonas-Flusssystem fließt. Die beiden Kordilleren sind im Wesentlichen ein geologisches und geomorphologisches Merkmal.

Im südlichen Teil Ecuadors besteht das ursprüngliche Riftbecken aus drei Stufen, die unterschiedlich stark angehoben wurden:

Der nördliche Block wurde am wenigsten angehoben und enthält das Pastaza-Ölfeld nördlich des Cutucu;

Die Reservoirfelsen wurden durch Verwerfungen im Cutucu auf etwa 2.000 Meter Höhe angehoben, was darauf hindeutet, dass die Kordillere bis zu 7 Kilometer nach oben verwerft wurde;

Die Cordillera del Condor, die südlich des Cutucu liegt, wurde am größten der drei Blöcke angehoben.

Dies ist eine wichtige Beobachtung, wenn es um die Exploration nach epithermalen Gold- und Porphyr-Kupfer-Lagerstätten geht, da die Erosion der Hebungen das karge Deckgestein abtragen und die vulkanischen Wurzeln und die darunter liegenden Porphyre freilegen würde.

Explorationspotenzial

Die Cordillera de Cutucu ist Teil des Nördlichen Andenjurassischen Metallogenen Gürtels ("NAJMB"). Der Gürtel enthält Cluster aus Porphyr-Kupfer, Gold-Kupfer-Skarn und epithermalen Goldlagerstätten.

Die Gold-Kupfer-Skarns der Nambija-Lagerstätte und der Fruta del Norte-Gold-Silber-Lagerstätte bildeten sich innerhalb des Piuntza-Mitglieds, das den unteren Teil der Santiago-Formation darstellt.

Dr. Keith Barron, CEO, beteiligte sich an der ersten Tranche und erwarb über seine Investmentgesellschaft 571.428 Einheiten für 400.000 C$. Anfang dieses Monats hat da Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) Dr. Barron einen unbesicherten Schuldschein in Höhe von 1.187.500 US-Dollar ausgestellt. Die Laufzeit beträgt etwa ein Jahr und wird mit 2 % pa verzinst.

Es ist nicht das erste Mal, dass Dr. Barron Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) Kapital, entweder durch den Kauf von Eigenkapital oder die Ausgabe eines Schuldscheins, zur Verfügung gestellt hat.

Auch die zweite Tranche wird in Kürze abgeschlossen.

Eine zweite Tranche wird voraussichtlich in Kürze abgeschlossen und der Nettoerlös wird verwendet, um die jährlichen Mineralkonzessionen in Ecuador aufrechtzuerhalten und weitere Explorationen und Zielverfeinerungen auf dem Porphyr-Kupferziel Awacha und den epithermalen Goldzielen Kuri-Yawi und Kuripan durchzuführen.

Unser Fazit:

Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) - Aktie unmittelbar vor Kurssprung

Ein Blick auf den Chart verrät uns das die Aktie derzeit am All Time Low gehandelt wird.

Wir sagen Ihnen, da ist jetzt kurzfristig was im Busch!

Die jüngsten Finanzierungen werden Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) finanzielle Flexibilität zur Fortsetzung seines Explorationsprogramms verbessern.

Während die jüngsten Finanzierungen möglicherweise den Aktienkurs belastet haben, wird sich die Aktien wieder erholen, sobald die Einzelheiten des Arbeitsplans von Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q), nach Zahlung der Konzessionen, bestätigt werden.

Mark Reichman, Senior Research Analyst, von Natural Resources belässt sein kurzfristiges Kursziel bei $ 1.25. Basierend darauf, dass die ausgefeilte Strategie des Unternehmens die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Entdeckung erhöht und so erheblicher Mehrwert für die Aktionäre geschaffen werden könnte.

Eine Investition in Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) sollte als spekulativ angesehen werden und könnte zu einer sehr hohen Rendite führen.

Wir persönlich können uns keinen günstigeren Einstiegszeitpunkt vorstellen!

