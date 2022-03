In 1 Satz Nach jahrelangen Schwierigkeiten macht das Unternehmen jetzt wieder Gewinn und sorgt damit an der Wall Street für Aufsehen. Eine Aktie, die über 90 % ihres Wertes verliert, ist von Natur aus riskant. Ein derartiger Kursrückgang bedeutet in der Regel, dass das Unternehmen wahrscheinlich am Ende scheitern wird. Doch der Action-Kamerahersteller GoPro (WKN: A1XE7G) darf dank innovativer Einnahmequellen wieder hoffen. Nach dem Börsengang im Jahr 2014 erreichte die GoPro-Aktie ein Allzeithoch ...

