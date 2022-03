DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Expansion

Advanced Blockchain's Inkubation und Beteiligung Composable Finance wirbt 32 Millionen US-Dollar auf einer gesamten Token-Bewertung von 400 Millionen US-Dollar ein



31.03.2022 / 08:34

Composable Finance (https://www.composable.finance), ein Investment und eine Inkubation der Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei mehr als 32 Millionen US-Dollar eingeworben, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Die Gesamt-Token-Bewertung liegt nun bei über 400 Millionen US-Dollar. An Composables Finanzierungsrunde beteiligten sich prominente Blockchain-Investoren wie GSR, Tendermint, Coinbase, Jump Capital und die Spartan Group.



"Aus unserer Inkubation, Composable Finance, ist innerhalb kürzester Zeit ein erfolgreicher Akteur im DeFi Bereich entstanden. Advanced Blockchain wird auch in Zukunft Ressourcen und Unterstützung für das weitere Wachstum von Composable Finance zur Verfügung stellen", so Robin Davids - Head of Strategy der Advanced Blockchain AG.



Da Advanced Blockchain ein Frühphasen-Investor von Composable Finance ist, stellt diese neue Finanzierungsrunde eine beträchtliche Erhöhung des Wertes der Token-Position innerhalb des Unternehmens dar. Advanced Blockchain inkubierte das Projekt über eine Tochtergesellschaft und hat 2 Mio. US-Dollar im Juni 2021 für 5,7 Mio. LAYR Token auf einer damaligen Bewertung von 35 Mio. US-Dollar investiert. Der Anteil der Advanced Blockchain entspricht 5,7 % aller LAYR Token.



"Advanced Blockchain hat uns mit viel Know-How und ihrem großen Investorennetzwerk unterstützt, was uns ermöglicht hat, stark zu skalieren und Produkte für unsere Community entwickeln. Das gesamte Team von Composable Finance ist sehr dankbar für die kontinuierliche Unterstützung und wir freuen uns darauf, die Zukunft von DeFi gemeinsam zu gestalten." - Karel Kubat, CTO of Composable Finance.



Über Composable Finance

Composable Finance entwickelt Blockchain und Layer übergreifende Lösungen, damit digitale Vermögensgegenstände zwischen verschiedenen Blockchains und Ökosystemen kommunizieren und transferiert werden können. Composable erreicht dies durch den Aufbau einer digitalen Infrastruktur, die ein ganzheitliches Toolset zur Verfügung stellt.



Composable ermöglicht es Entwicklern, DeFi-Anwendungen einzusetzen, die autonom über mehrere Layer-1- oder Layer-2-Blockchains hinweg arbeiten. Damit werden Probleme beseitigt, die aus den bisher getrennt voneinander arbeitenden Blockchains resultieren.



Über Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG ist ein führender Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Team von Analysten, Entwicklern, Programmierern, Ökonomen und Mathematikern, die sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 verschrieben haben. Das Team besteht aus rund 200 Mitarbeitern weltweit, die an mehr als 23 verschiedenen DeFi (Decentralized Finance) und Web 3.0 Projekten der nächsten Generation arbeiten.



Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG und ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte: https://www.advancedblockchain.com/

